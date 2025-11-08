Bayern Münih'in hayalini Union Berlin bitirdi

Bayern Münih, Bundesliga'da Union Berlin ile 2-2 berabere kaldı ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırmayı başaramadı.

Almanya Bundesliga'ya 9'da 9 yaparak başlayan Bayern Münih'in, üst üste alacağı iki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırma hedefi, deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kalmasıyla sona erdi.

REKORU EGALE ETME ŞANSINI KAYBETTİ

Union Berlin deplasmanında galibiyet serisi sona eren Bavyera ekibi, 2014-15 sezonunda elde ettiği 10 maçlık başlangıç galibiyet rekorunu egale etme şansını kaybetti.

Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyiFatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını kazanıp 10. maçta ise berabere kalarak 28 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

