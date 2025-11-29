Başakşehir kötü gidişata son verdi

Yayınlanma:
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve 2 maçlık yenilgi sonrası kazandı.

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diabate'nin şutunda kaleci Muhammed yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

79. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Diabate'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Arous, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+7. dakikada Başakşehir, maçın skorunu belirleyen golü attı. Kasımpaşa'nın çok adamla gol aradığı sırada Crespo'nun pasıyla santra noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre topu süren Özbek futbolcu, ceza sahası önünde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3

Mücadele, konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), Selke

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

