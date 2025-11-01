Barış Alper Yılmaz'dan tepkilere yanıt

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kendisine yönelik yapılan tepkilere cevap verdi.

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yerini Mauro Icardi'ye bırakmak için kenara geldiği anlarda taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

Barış Alper Yılmaz, kendisine yapılan tepkilere dair beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

''GÖNÜL İSTER Kİ HEP İYİ OYNAYAYIM''

Milli futbolcu konuyla ilgili, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

MAÇ HAKKINDA KONUŞTU

Maça dair konuşan Barış Alper, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

