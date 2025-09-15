Barış Alper iddiası: Belki de el altından para verecekler

Barış Alper iddiası: Belki de el altından para verecekler
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan Barış Alper'den övgü dolu sözlerle bahsederken milli futbolcuyla ilgili ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı

Galatasaray'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği maç sonrası Telegol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Soydan, genç oyuncunun sahadaki duruşunu ve takım üzerindeki etkisini övgü dolu sözlerle anlattı.

Soydan, Barış Alper’in son maçlardaki performansını değerlendirirken, “Tepkisinde son derece haklıydı. Ona rağmen çocuk çıktı, aslanlar gibi top oynadı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray anlaşmayı açıkladı: Hem isim hem de forma göğüs sponsoru oldularGalatasaray anlaşmayı açıkladı: Hem isim hem de forma göğüs sponsoru oldular

Deneyimli yorumcu, yıldız oyuncunun sahadaki katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bu takımda Icardi ve Osimhen gol atıyorsa, o topu Barış Alper getiriyor” dedi.

selim-soydan.jpg
Selim Soydan'ın iddiası gündem oldu

Galatasaray’ın hücum hattına da değinen Soydan, Mauro Icardi ve Victor Osimhen’i “kanun gibi oyuncular” olarak tanımladı.
“Sen bunları istediğini yaptırtamazsın, takım arkadaşları ona ayak uyduracak. Böyle bir durumda Osimhen ve Icardi gibi oyuncuları Okan Hoca iyi idare ediyor” diyerek teknik direktör Okan Buruk’un yönetim becerisine dikkat çekti.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Barış Alper’in gösterdiği mücadeleye rağmen yaşadığı bazı sıkıntılara da değinen Soydan, “Kim bilebilir ne yaşandığını? Belki de el altından para verecekler” diyerek kulislerde konuşulanlara gönderme yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

