Barış Alper iddiası: Belki de el altından para verecekler

Galatasaray'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği maç sonrası Telegol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Soydan, genç oyuncunun sahadaki duruşunu ve takım üzerindeki etkisini övgü dolu sözlerle anlattı.

Soydan, Barış Alper’in son maçlardaki performansını değerlendirirken, “Tepkisinde son derece haklıydı. Ona rağmen çocuk çıktı, aslanlar gibi top oynadı” ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu, yıldız oyuncunun sahadaki katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bu takımda Icardi ve Osimhen gol atıyorsa, o topu Barış Alper getiriyor” dedi.

Galatasaray’ın hücum hattına da değinen Soydan, Mauro Icardi ve Victor Osimhen’i “kanun gibi oyuncular” olarak tanımladı.

“Sen bunları istediğini yaptırtamazsın, takım arkadaşları ona ayak uyduracak. Böyle bir durumda Osimhen ve Icardi gibi oyuncuları Okan Hoca iyi idare ediyor” diyerek teknik direktör Okan Buruk’un yönetim becerisine dikkat çekti.

Barış Alper’in gösterdiği mücadeleye rağmen yaşadığı bazı sıkıntılara da değinen Soydan, “Kim bilebilir ne yaşandığını? Belki de el altından para verecekler” diyerek kulislerde konuşulanlara gönderme yaptı.