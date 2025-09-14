Galatasaray anlaşmayı açıkladı: Hem isim hem de forma göğüs sponsoru oldular

Galatasaray anlaşmayı açıkladı: Hem isim hem de forma göğüs sponsoru oldular
Yayınlanma:
Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Gain Medya arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı.

Galatasaray Spor Kulübü, Gain Medya ile sponsorluk anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İSİM VE FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU

Yapılan anlaşmaya göre Gain Medya, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Galatasaray’dan anlaşmaya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, yenilikçi vizyonu ve cesur içerik stratejisiyle yatırımlarını sürekli artıran, hem yerel hem de global ölçekte ses getiren yapımları bir araya getiren yeni nesil içerik platformu Gain Medya ile 2025-2026 sezonunda geçerli olacak sponsorluk anlaşması imzalıyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın isim ve forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşmanın imza töreni, 16 Eylül Salı günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.

Galatasaray'a galibiyeti getiren ismi açıkladıGalatasaray'a galibiyeti getiren ismi açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

