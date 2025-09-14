Galatasaray'a galibiyeti getiren ismi açıkladı

Eski futbolcu Tümer Metin, Galatasaray’ın Eyüpspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyete dair değerlendirmelerde bulundu.

“OYUNUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Barış Alper Yılmaz’ın katkısına dair konuşan Tümer Metin, "Barış Alper Yılmaz, oyunun çehresini değiştirdi. İki haftadır kolay şeyler yaşamamış olmasına rağmen korkunç coşku ve isteği vardı. Kendini ispat etme ve golü bulma isteği vardı. Mesela Ahmed Kutucu'ya pası verebilirdi ama bunlar çok normal, insani istekler. Buraları anlayabiliyoruz. Barış Alper'in katkısı yadsınamaz. Katkısı inanılmazdı” dedi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde

“BU LİG İÇİN BULUNMAZ NİMET”

Icardi’nin tekniğini öven Tümer Metin, "Osimhen'in yokluğu arandı ama tabelada Icardi yazıyor. Icardi, sahanın içinde yok ama tabelada var. Bu lig için bulunmaz nimet. Kalitesi yetiyor. Gol vuruşu kolay değildi ama bilerek öyle vurdu" sözlerini sarf etti.