Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'ta Rasmus Kristensen sakatlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

RASMUS KRISTENSEN SAKATLANDI

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılara güzel bir haber geldi. Eintracht Frankfurt’un Bayer Leverkusen ile karşılaştığı maçta Rasmus Kristensen sakatlanarak oyundan çıktı.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Rasmus Kristensen’in bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

VICTOR OSIMHEN BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan sarı-kırmızılılarda da Victor Osimhen’in durumu endişe yarattı. Eyüpspor maçında oynamayan futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi’ne yetiştirilmek için çalışmalar devam ediyor.

