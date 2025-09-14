Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjde
UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
RASMUS KRISTENSEN SAKATLANDI
Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılara güzel bir haber geldi. Eintracht Frankfurt’un Bayer Leverkusen ile karşılaştığı maçta Rasmus Kristensen sakatlanarak oyundan çıktı.
GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Rasmus Kristensen’in bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
VICTOR OSIMHEN BELİRSİZLİĞİ
Öte yandan sarı-kırmızılılarda da Victor Osimhen’in durumu endişe yarattı. Eyüpspor maçında oynamayan futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi’ne yetiştirilmek için çalışmalar devam ediyor.
