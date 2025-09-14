Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a sitem: Maç biter bitmez yanına koştu ne dediği duyuldu

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

PAS VERMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Sonradan oyuna girerek 2 hafta sonra ilk kez forma şansı buldu. Maçın sonlarına doğru bir pozisyona giren Barış Alper Yılmaz’ın şutu başarılı olamazken Ahmed Kutucu kendisine pas atmadığı için tepki gösterdi.

Kaan Ayhan'dan Barış Alper Yılmaz'a tepki

“VER ŞUNU AHMED’İME O DA SEVİNSİN YA”

Yaşanan pozisyona bir tepki de Kaan Ayhan’dan geldi. Maçın ardından Barış Alper Yılmaz’ın yanına giden Kaan Ayhan “Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz ise cevap olarak “Görmedim” dedi.

