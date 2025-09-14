Galatasaray'ın başına geçecek ismi açıkladı: Okan Buruk'tan sonra gelecek

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın ardından SKY Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ümit Özat ilginç bir iddiada bulundu.

İlkay Gğndoğan

“GALATASARAY’IN HOCASI OLUR”

İlkay Gündoğan’ın sıradaki teknik direktör olduğunu belirten Ümit Özat, "Net söylüyorum. İlkay Gündoğan, Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olur. Guardiola'yla yıllarca çalıştı, bunun avantajını yaşar” dedi.

“36 MİLYON EURO’LUK FARK ORTAYA KOYAMADI”

Uğurcan Çakır’ın performansını da değerlendiren Ümit Özat, "Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi. Bunu Trabzonspor'dayken de söylüyordum. Ama şu an 36 milyon Euro'luk bir fark ortaya koymadı” sözlerini sarf etti.