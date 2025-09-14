Sinan Engin: Galatasaray tarihi fark yer

Süper Lig’de Eyüpspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.

“YÜRÜYE YÜRÜYE KAZANIR”

Galatasaray’ın performansına dair konuşan Sinan Engin, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray ligi çok umursamıyor, antrenman yaparmış gibi oynuyor, rölantide oynuyor. Galatasaray’ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi. Galatasaray derbiler dışındaki maçları yürüye yürüye kazanır. Eyüpspor maçında da Icardi, yürüye yürüye gol attı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray namağlup devam ediyor

“TARİHİ FARK YER”

Frankfurt maçı için uyarılarda bulunan Sinan Engin, "Galatasaray, Frankfurt maçına bu kadroyla çıkmaz. Bu kadar ofansif çıkarsa takım savunmasında büyük sıkıntı yaşar ve Galatasaray, tarihi fark yer” sözlerini sarf etti.

Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki skandal görüntüyü açıkladı