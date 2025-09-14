Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki skandal görüntüyü açıkladı

Yayınlanma:
Eyüpspor - Galatasaray maçını değerlendiren Erman Toroğlu, yayıncı kuruluşun çekim kalitesine sitem etti.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte 15 puana yükselen sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

YAYINCI KURULUŞA SİTEM

Karşılaşmayı Sözcü’deki köşe yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, yayıncı kuruluşa sitem etti. Toroğlu, çekim kalitesini sert sözlerle eleştirdi.

Erman Toroğlu’nun yazısındaki ifadeleri şu şekilde:

Yalnız, Eyüp’ün attığı golde top Eyüplü oyuncuya değip, Galatasaraylı oyuncudan gidiyorsa pozisyon ofsayt. Ama Eyüplü oyuncuya değmeden Galatasaraylı oyuncunun omzundan gidiyorsa o zaman gol. Ama yayıncı kuruluş bunu bize göstermedi. Daha sonra gösterir mi? Bilmiyorum. Çünkü insanın aklı karışıyor.

İşlerine öyle mi geliyor, göstermiyorlar yoksa çekim kalitesi çok mu kötü? Çekim kalitesinin kötü olduğu kesin. Gündüz maçı sahanın yarısı güneşli yarısı gölgeli. Daha onu bile ayarlayamıyorlar. Hadi ona buna sallıyorsunuz, İngiltere’deki maçlar da gündüz oynanıyor. Hiç böyle bir sorun yok. Kimseyi aldatmayın.

