Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı

Galatasaray'ın Eyipspor performansını değerlendiren Vedat İnceefe, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye dair konuştu.

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’a dair konuşan Vedat İnceefe, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi’nin son durumuna dikkat çekti.

vedat-inceefe.jpeg
Vedat İnceefe

“PATLAMAYA HAZIR BİR VOLKAN GİBİ”

Barış Alper Yılmaz ile yaşanan sıkıntıları hatırlatan Vedat İnceefe, "Barış Alper Yılmaz, patlamaya hazır bir volkan gibi. Birtakım sıkıntılar yaşadı. Aslında gitmek de istiyordu. Okan Buruk, bu işleri iyi idare ediyor. Barış'ın da artık bir şey vermesi lazım. Sezona en iyi başlayan oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş bir başlangıç yapmıştı. Aslında bu olaylar olmasaydı ilk 11'de başlardı ve Icardi, sonradan oyuna dahil olurdu” dedi.

Tanju Çolak Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurduTanju Çolak Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

“ICARDI’Yİ OYNATMAYA MECBUR KALDI”

Vedat İnceefe, Mauro Icardi için ise "Okan Buruk, Icardi'yi oynatmaya mecbur kaldı. Icardi de istiyor, takım kaptanı. Neticede yine golünü yaptı" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

