Tanju Çolak Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulunan Tanju Çolak, Frankfurt maçına dair ilginç bir tahmin de bulundu.

“GALATASARAY BU OYUNLA FRANKFURT’U YENEMEZ”

Tanju Çolak açıklamasında "Galatasaray bu oyunla Frankfurt'u yenemez, hüsrana uğrar. Barış Alper Yılmaz oyuna girince gidişatı değiştirdi. Barış Alper'i atmış olsalardı ne olacaktı? Bu tempoyu bulabilecekler miydi? Bu maçta oyuna girince oyunun şekli değişti ve kalitesi arttı" sözlerini sarf etti.

Tanju Çolak

“SANE NE YAPIYORSUN”

Ahmed Kutucu ve Sane’yi de eleştiren Tanju Çolak, "Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın futbolcusu değil. Osimhen ve Icardi'nin yanında oynayacak biri değil. Şu anda yokluktan oynuyor. Ancak Sane'nin yerine Ahmed giriyor. En azından Sane'nin yapamadıklarını yapıyor. Koşuyor, mücadele ediyor. Sane ne oldu ya? Biz seni yıldızsın diye aldık. Hoca seni sahada tutmaya çalışıyor, sen çıkmak için uğraşıyorsun? Sane, ne yapıyorsun?" dedi.

