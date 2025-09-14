Tanju Çolak Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Tanju Çolak Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Eyüpspor - Galatasaray maçını değerlendiren Tanju Çolak, sarı-kırmızılıların Frankfurt'a kaybedeceğini dile getirdi.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulunan Tanju Çolak, Frankfurt maçına dair ilginç bir tahmin de bulundu.

“GALATASARAY BU OYUNLA FRANKFURT’U YENEMEZ”

Tanju Çolak açıklamasında "Galatasaray bu oyunla Frankfurt'u yenemez, hüsrana uğrar. Barış Alper Yılmaz oyuna girince gidişatı değiştirdi. Barış Alper'i atmış olsalardı ne olacaktı? Bu tempoyu bulabilecekler miydi? Bu maçta oyuna girince oyunun şekli değişti ve kalitesi arttı" sözlerini sarf etti.

tanju-colak.jpg
Tanju Çolak

“SANE NE YAPIYORSUN”

Ahmed Kutucu ve Sane’yi de eleştiren Tanju Çolak, "Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın futbolcusu değil. Osimhen ve Icardi'nin yanında oynayacak biri değil. Şu anda yokluktan oynuyor. Ancak Sane'nin yerine Ahmed giriyor. En azından Sane'nin yapamadıklarını yapıyor. Koşuyor, mücadele ediyor. Sane ne oldu ya? Biz seni yıldızsın diye aldık. Hoca seni sahada tutmaya çalışıyor, sen çıkmak için uğraşıyorsun? Sane, ne yapıyorsun?" dedi.

Şota'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıŞota'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı