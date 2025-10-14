Barcelona'da Lewandowski şoku

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

SOL UYLUK BİCEPS FEMORİS KASINDA YIRTIK

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

EL CLASICO'YU KAÇIRACAK

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

9 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

KUPA CANAVARI

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde topladığı kupalarla dikkat çekiyor.

Lewandowski kariyerinde, 1 Şampiyonlar Ligi, 10 Almanya Bundesliga, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Almanya Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Polonya Ekstraklasa, 1 Polonya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupası kazandı.

Bireysel olarak ise 2 FIFA Dünyada yılın futbolcusu, 1 UEFA yılın futbolcusu, 2 Altın ayakkabı, 12 kere yılın futbolcusu başarılarını elde etti ve 19 kez gol kralı oldu.