Barcelona'da Lewandowski şoku

Barcelona'da Lewandowski şoku
Yayınlanma:
Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

SOL UYLUK BİCEPS FEMORİS KASINDA YIRTIK

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçtiFenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçti

EL CLASICO'YU KAÇIRACAK

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

9 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

KUPA CANAVARI

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde topladığı kupalarla dikkat çekiyor.

Lewandowski kariyerinde, 1 Şampiyonlar Ligi, 10 Almanya Bundesliga, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Almanya Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Polonya Ekstraklasa, 1 Polonya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupası kazandı.

Bireysel olarak ise 2 FIFA Dünyada yılın futbolcusu, 1 UEFA yılın futbolcusu, 2 Altın ayakkabı, 12 kere yılın futbolcusu başarılarını elde etti ve 19 kez gol kralı oldu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Spor
Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar
Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar
Atatürk Stadı'ndaki 23 locayı kim aldı? Resmi açıklama geldi
Atatürk Stadı'ndaki 23 locayı kim aldı? Resmi açıklama geldi
Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Gürcistan maçı önçesi herkes hesap yapıyor
Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Gürcistan maçı önçesi herkes hesap yapıyor