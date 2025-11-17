Barcelona Camp Nou'ya dönüyor: Oynayacağı ilk maç belli oldu

Barcelona'nın stadı Camp Nou'nun yapımı tamamlandı ve İspanyol devi evine dönmeye hazırlanıyor.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, bu hafta LaLiga'da oynanacak Athletic Bilbao maçıyla evine dönecek.

22 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ MAÇ CAMP NOU'DA!

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynanacak maçta stadın şimdilik 45 bin 401 seyirci kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.

Türk firması Limak tarafından 1 Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlatıldığı Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadı olacak.

LA LIGA'DA 2. SIRADA

Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Barcelona, La Liga'da 2. sırada bulunuyor.

Şu ana kadar 12 maç oynayan Barcelona, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Real Madrid, 31 puanla ligde zirvede yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

