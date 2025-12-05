Bahis soruşturmasında gözaltına alındı: Sözleşmesi feshediliyor

Yayınlanma:
Bahis cezası onanan Alassane Ndao'nun sözleşmesinin feshi için Konyaspor işlemlere başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında Konyaspor'dan Alassane Ndao gözaltına alındı.

CEZASI ONANDI

Kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilen Ndao hakkında TFF Tahkim Kurulu da 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını onadı.

aa-20250722-38624727-38624726-konyasporun-senegalli-futbolcusu-alassane-ndao.webp

FESİH İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından harekete geçen Konyaspor, oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi için işlemlere başladı.

Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdiGalatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

Konyaspor'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulunun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

