Türkiye Futbol Federasyonu, furbolda bahis skandalı soruşturması kapsamında dün yayımladığı listede, bahis hesabı olduğu iddia edilen futbolcuların listesini yayımladı.

İsimler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) kalecisi Ersin Destanoğlu da yer aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Ersin Destanoğlu, "kişisel bilgilerinin çalındığı ve adının kullanılarak bahis oynandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

TFF'Yİ TOPA TUTTU: İSMİMİZİ LEKELEME ÇABASINA GİRİLMİŞ

Suç duyurusunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destanoğlu, TFF'ye tepki gösterdi.

İletişim ve kimlik bilgileri çalınarak adına bir hesap açıldığını öne süren Destanoğlu, "Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp bir ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Yani bizim böyle zaten sosyal medyada da bunun açıklamasını yaptım. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "futbolda bahis" iddiaları üzerine yaptığı açıklamanın ardından TFF, dün bahis hesabı olduğu iddia edilen futbolcuların listesini yayımladı.

TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ve Beşiktaş’tan kaleci Ersin Destanoğlu ve takım kaptanı Necip Uysal da var.

TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı var.