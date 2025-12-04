Arsenal ikiz oyuncuları transfer etti

Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

AĞUSTOS 2027'DE TAKIMA DAHİL EDİLECEK

Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.

OYUNCULARIN MEVKİLERİ

Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

ARSENAL'İN LİG FORMU

Premier Lig'de 14 maça çıkan Arsenal, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 33 puanla 1. sırada yer alıyor.

Arsenal'in en yakın takipçisi ise 28 puanla Manchester City.