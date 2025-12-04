Arsenal ikiz oyuncuları transfer etti

Arsenal ikiz oyuncuları transfer etti
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu renklerine bağladı.

Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

AĞUSTOS 2027'DE TAKIMA DAHİL EDİLECEK

Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendiFenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

OYUNCULARIN MEVKİLERİ

Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

ARSENAL'İN LİG FORMU

Premier Lig'de 14 maça çıkan Arsenal, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 33 puanla 1. sırada yer alıyor.

Arsenal'in en yakın takipçisi ise 28 puanla Manchester City.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Spor
Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp
Anadolu Efes Real Madrid'e kayıp
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı
PFDK kararları açıklandı: Ceza yağdı
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız