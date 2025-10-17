Arne Slot Galatasaray'ı unutamadı

Yayınlanma:
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Manchester United ile oynayacakları maç öncesi yaptığı basın toplantısında yine Galatasaray maçından bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Galatasaray'a İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray karşılaşması öncesinde Crystal Palace’a yenilen Liverpool, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçın ardından da Chelsea karşısında mağlup oldu.

Ertuğrul Arslan imzayı attıErtuğrul Arslan imzayı attı

LIVERPOOL'UN RAKİBİ MANCHESTER UNITED

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

GALATASARAY MAÇINI UNUTAMADI

Hollandalı teknik adam, Chelsea maçı öncesi ve sonrasında olduğu gibi yine Galatasaray'dan bahsetti.

''KAYBETTİĞİMİZ ÜÇ MAÇ DA ÇOK AZ FARKLA GİTTİ''

Arne Slot yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

