Arne Slot Galatasaray'ı unutamadı
Yayınlanma:
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de Manchester United ile oynayacakları maç öncesi yaptığı basın toplantısında yine Galatasaray maçından bahsetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Galatasaray'a İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray karşılaşması öncesinde Crystal Palace’a yenilen Liverpool, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçın ardından da Chelsea karşısında mağlup oldu.
LIVERPOOL'UN RAKİBİ MANCHESTER UNITED
Premier Lig'de Liverpool, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, basın toplantısında açıklamalar yaptı.
GALATASARAY MAÇINI UNUTAMADI
Hollandalı teknik adam, Chelsea maçı öncesi ve sonrasında olduğu gibi yine Galatasaray'dan bahsetti.
''KAYBETTİĞİMİZ ÜÇ MAÇ DA ÇOK AZ FARKLA GİTTİ''
Arne Slot yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler." ifadelerini kullandı.