Arda Turan veda etti

Yayınlanma:
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona'da birlikte forma giydiği Sergio Busquets'e veda etti.

Son olarak Inter Miami'de forma giyen Barcelona'nın efsane futbolcularından Sergio Busquets, futbolu bırakma kararı aldı.

Sergio Busquets, 2007-2023 yılları arasında Barcelona'da oynamıştı. Arda Turan da 2015-2020 yılları arasında Barcelona'da Sergio Busquets ile birlikte forma giymişti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararını açıklayan 37 yaşındaki Sergio Busquets için veda mesajı paylaştı.

"OYUNDA DEVRİM YAPTIN"

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Sen harika bir rakip ve inanılmaz bir takım arkadaşısın. Sadece kupalar kazanmakla kalmadın, oyunda devrim yaptın.

Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdiArda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi

Genç oyuncular ve biz menajerler, en zorlu baskıları nasıl aştığını ve oyunu nasıl yönettiğini öğrenerek hala yeni hikayeler yazmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkürler. Sana ve ailene harika bir hayat diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

