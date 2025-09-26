Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi

İtalyan devi Juventus, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Kenan Yıldız için bonservis bedelini netleştirdi. Genç yıldız, olası transferiyle Türk futbol tarihine geçecek.

Juventus formasıyla sergilediği etkileyici performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz basınına göre Arsenal, 20 yaşındaki milli oyuncu için yeniden devreye girdi. Juventus ise bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve Kenan Yıldız’ın bonservis bedelini 100 milyon Euro olarak belirledi.

ARDA TURAN'I GEÇECEK Mİ?

Bu rakamın ödenmesi halinde Kenan Yıldız, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan isim olacak. Şu an bu rekor, 2015 - 16 sezonunda Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Turan’a ait. Kenan’ın olası transferi, Türk futbolunun uluslararası pazardaki değerini de yeniden gündeme taşıyacak.

Juventus Kenen Yıldız'ın bonservisini belirledi

JUVENTUS SÖZLEŞME HAZIRLIĞINDA

İtalyan basınından TuttoJuve’nin haberine göre Juventus, Arsenal’in ilgisini bertaraf etmek için Kenan Yıldız’a yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. İtalyan devi genç yıldızın uzun vadeli planlarında yer almasını istediği için astronomik bonservis bedeliyle niyetini açıkça ortaya koyacak.

İLK 5'E GİRDİ

Kenan Yıldız, bu sezon yalnızca kulüp performansıyla değil, uluslararası arenadaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. 21 yaş altı oyunculara verilen prestijli Kopa Trophy’de 5. sırada yer alan Kenan, bu alanda da Türkiye’yi gururlandırdı. Ödülü ise Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal üst üste ikinci kez kazandı.