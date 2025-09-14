Arda Turan şaştı kaldı: Utanç verici

Arda Turan şaştı kaldı: Utanç verici
Metalist 1925 ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk'te Arda Turan hakeme yüklendi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanda Metalist 1925'e konuk oldu. Karşılaşmada ilk yarıyı önde kapatan Arda Turan ve öğrencileri, 85. dakikada kalelerinde gördükleri gol nedeniyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

“BUGÜNKÜ KARARLAR UTANÇ VERİCİ”

Kasrşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, "Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım. Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm, bu yüzden özür dilemek istiyorum. Bugün onları memnun edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Hakemin özellikle golle ilgili bugünkü kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim" sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 5 haftada 11 puan toplamayı başaran Shakhtar Donetsk, Dinomo Kiev’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

