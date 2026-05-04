Arda Turan isyan etti

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk'le şampiyonluğa koşan Arda Turan çileden çıktı.

Ukrayna Süper Ligi'nin 26. haftasında Shakhtar Donetsk, 1-0 geriye düştüğü maçta Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.

Arda Turan'ın takımı adım adım şampiyonluğa yürüyor

Bu galibiyetle puanını 63 yapan Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Cherkasy'e 10 puan fark attı. Ligin bitmesine 4 hafta kala Shakhtar Donetsk'in şampiyonluğa ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ARDA TURAN HAKEMLERE ÇOK KIZDI

Maça Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın isyanı damgasını vurdu. Turan, maç boyunca sık sık 4. hakeme itiraz etti.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya Arda Turan şu cevabı verdi:

"İletişim anlarını ve hakemliğin kendisiyle doğrudan ilgili bazı olayları beğenmedim. Olanları kenardan izledim ve hayatta en çok da aptal durumuna düşürülmekten hoşlanmıyorum. Evet, futbol kurallarını hakem kurulunun temsilcilerinden daha iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim, ancak tecrübeme dayanarak, en azından aynı seviyede bildiğimi kesinlikle söyleyebilirim.”