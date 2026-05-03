Arda Turan'ın takımı adım adım şampiyonluğa yürüyor

Ukrayna Premier Lig’in 26. haftasında Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Arda Turan’ın öğrencileri, son 4 haftaya en yakın rakibi LNZ Cherkasy’nin 10 puan önünde girerek büyük avantaj yakaladı.

1-0'DAN 2-1'E

13. dakika: Dinamo Kiev, Matviy Ponomarenko’nun golüyle öne geçti.

50. dakika: Shakhtar Donetsk, Lucas dos Santos Ferreira’nın golüyle eşitliği sağladı.

68. dakika: Lassina Traore’nin golüyle Shakhtar öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

4 HAFTA KALDI

Shakhtar Donetsk bu sonuçla 63 puana yükselirken, Dinamo Kiev 47 puanda kaldı. Shakhtar, kalan 4 haftada şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

RAKİP POLTAVA

Shakhtar Donetsk, ligde bir sonraki hafta SK Poltava ile karşılaşacak.

Dinamo Kiev ise LNZ Cherkasy ile mücadele edecek.

AVRUPA ARENASINDA ZORLU RÖVANŞ

Shakhtar Donetsk, hafta arasında Konferans Ligi yarı final rövanşında Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi, tur için zorlu bir sınava çıkacak.