''Arda Güler'in performansını beğenmedim''

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 2-0 yendiği maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmeler yaptı.

''6-1'LİK MAÇTAN DAHA İYİ OYNADI''

Maçı değerlendiren Kahveci, "4-5 neden olmasın dediğimiz maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik, biz pozisyona girdik. İkinci yarı bu sefer onlar da pozisyona girmeye başladı. Sağ olsunlar iki maçta da kendi kalelerine gol attılar. Bulgaristan, 6-1'lik maçtan daha iyi oynadı. Biz de o maçtan daha kötü oynadık." dedi.

''ORTA SAHAYI ÇOK İYİ ORGANİZE ETTİ''

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu öven Kahveci, "Kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki duran topla maçın fişini çekti. Orta sahayı çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Kenan'ın çalımlarında yine çok heyecanlandık. Zeki - Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz, çıkana kadar beğendim." yorumunu yaptı.

İSPANYA MAÇI HAKKINDA

Nihat Kahveci İspanya ile oynanacak maç dair, "Salı günü çabuk geçsin istiyorum. Burada 62 dakikada 6 yedik. İnşallah çok moralimiz bozulmaz. Bu sefer daha iyi oynayacağımıza eminim. İlk maçta hiçbir şey yapamadık. Bizim için biraz uzun maç olacak. İkinci yarıda rakibe bu kadar pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi. Bu kadarını beklemiyordum. Salı günü defansif anlamda İspanya'ya karşı işimiz zor olacak." dedi.

''ARDA GÜLER'İN PERFORMANSINI BEĞENMEDİM''

Arda Güler'den daha iyisini beklediğini aktaran Nihat Kahveci, “Bugün beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de spikerin ‘Altın Çocuk’ dediği Arda Güler. Performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kaybı yaptı. Daha iyisini bekliyordum.” şeklinde konuştu.

''KEŞKE O SARI KARTI GÖRMESEYDİ''

Nihat Kahveci son olarak, "İsmail o sarı kartı görmeseydi keşke, İspanya'da ona ihtiyaç vardı. Bugün Kerem çok pozisyona girdi, son vuruşları iyi olsaydı... 2-3 tane atsa şaşırmazdım. Grupta hiçbir sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan.” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

