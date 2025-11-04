Arda Güler'e İngiltere'de olay tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Anfield Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi sürpriz bir olay yaşandı.

TRENT ALEXANDER ARNOLD’A TEPKİ

İngiliz taraftarlar, yaz transfer döneminde Liverpool’dan Real Madrid’e giden Trent Alexander- Arnold’a tepki gösterdi.

Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi

ARDA GÜLER DE NASİBİNİ ALDI

İngiliz taraftarların öfkesinden nasibini alan bir diğer isim ise Arda Güler oldu. Taraftarlar, milli futbolcunun aylar önce Dominik Szoboszlai ile yaşadığı gerginlikten dolayı Arda Güler’i de yuhaladı.

NE OLMUŞTU?

İkili, Türkiye – Macaristan maçında tartışmış ve Arda Güler, Macar futbolcuya sus işareti yapmıştı. Szoboszlai’nin maç sonu paylaşımları ortamı daha da fazla germişti.