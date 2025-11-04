Arda Güler'e İngiltere'de olay tepki

Arda Güler'e İngiltere'de olay tepki
Yayınlanma:
Real Madrid'i konuk eden Liverpool'da İngiliz taraftarlar, Arda Güler'e tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Anfield Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi sürpriz bir olay yaşandı.

TRENT ALEXANDER ARNOLD’A TEPKİ

İngiliz taraftarlar, yaz transfer döneminde Liverpool’dan Real Madrid’e giden Trent Alexander- Arnold’a tepki gösterdi.

Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdiGalatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi

ARDA GÜLER DE NASİBİNİ ALDI

İngiliz taraftarların öfkesinden nasibini alan bir diğer isim ise Arda Güler oldu. Taraftarlar, milli futbolcunun aylar önce Dominik Szoboszlai ile yaşadığı gerginlikten dolayı Arda Güler’i de yuhaladı.

67ea3f6775016745cbbe57cd.webp

NE OLMUŞTU?

İkili, Türkiye – Macaristan maçında tartışmış ve Arda Güler, Macar futbolcuya sus işareti yapmıştı. Szoboszlai’nin maç sonu paylaşımları ortamı daha da fazla germişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi
Galatasaray maçı öncesi kötü haberleri art arda verdi
Okan Buruk Ajax maçı öncesi açıkladı: Çok büyük önemi var
Okan Buruk Ajax maçı öncesi açıkladı: Çok büyük önemi var