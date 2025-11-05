Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı yıkan haber
Real Madrid'te oynayan Arda Güler ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın da adaylar arasında gösterildiği "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünü Paris Saint-Germain'in (PSG) oyuncusu Desire Doue kazandı.
Milli futbolcularımız favoriler arasında gösterilmelerine rağmen ödülü geçen yıl Rennes'ten Paris Saint Germain'e transfer olan 20 yaşındaki Fransız sağ kanat Desire Doue aldı.
İtalya basınından Tuttsport'un organize ettiği Golden Boy ödülü Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya veriliyor.
Desire Doue, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Altın Çocuk ödülünü geçen yıl Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.
KADINLARDA MICHELLE AGYEMANG
Kadınlarda ise Golden Boy Girl ödülünü İngiltere ekiplerinden Brighton Hove Albion Kadın Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu Michelle Agyemang aldı.
Agyemang, İngiltere’nin 2025 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan kadrosunda yer almıştı.
Kaynak:Haber Merkezi/AA