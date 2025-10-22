Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya: Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 2 milli yıldızımızı da karşı karşıya getirecek.
Arda Güler'in takımı Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın takımı Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan devi Juventus'u karşı karşıya getirecek karşılaşma Santiago Bernabeu'da saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER
Maçta Arda Güler'in de Kenan Yıldız'ın da takımlarının ilk 11'lerinde olması bekleniyor.
Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması
Tarafların muhtemel 11'leri şöyle:
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David.