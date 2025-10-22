Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya: Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda?

Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya: Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda?
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'de iki milli futbolcumuz Arda Güler ile Kenan Yıldız karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 2 milli yıldızımızı da karşı karşıya getirecek.

Arda Güler'in takımı Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın takımı Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan devi Juventus'u karşı karşıya getirecek karşılaşma Santiago Bernabeu'da saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Maçta Arda Güler'in de Kenan Yıldız'ın da takımlarının ilk 11'lerinde olması bekleniyor.

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklamasıXabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması

Tarafların muhtemel 11'leri şöyle:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Spor
61 yaşındaki Sadettin Saran halatı görünce kendini tutamadı
61 yaşındaki Sadettin Saran halatı görünce kendini tutamadı
İlkin Aydın fena yakalandı! Görevliden kaçmadı
İlkin Aydın fena yakalandı! Görevliden kaçmadı
Hikmet Karaman Fenerbahçe çıkışıyla şaşırttı
Hikmet Karaman Fenerbahçe çıkışıyla şaşırttı