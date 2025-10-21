Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması

Yayınlanma:
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı övdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alonso, takımının genç yıldızı Arda Güler ile Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ı övdü.

Xabi Alonso, Arda Güler'in takımın eski oyuncularından Mesut Özil'le oyun stilinin yakın olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Arda'nın oyun tarzı daha çok Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz."

Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük başarıArda Güler ve Kenan Yıldız'dan büyük başarı

"KENAN YILDIZ'I TANIYORUM"

Xabi Alonso, Juventus'la ilgili olarak da "Çok tehlikeli bir takım. Dikkatli olmalıyız. Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

