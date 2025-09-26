Arda Güler kararı belli oldu

Arda Güler kararı belli oldu
Yayınlanma:
Sezona 7’de 7 yaparak başlayan Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

LaLiga’da fırtına gibi bir başlangıç yapan Real Madrid, 7. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun orta sahadaki jokeri haline geldi.
İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre Alonso, sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve derbide yedek kalacağını bildirdi.

ALONSO ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Haberde, Alonso’nun henüz tam hazır olmayan Bellingham’ı yüksek tempolu derbide riske etmek istemediği ve Arda Güler’in form grafiği nedeniyle ilk 11’deki yerini koruyacağı vurgulandı. Genç yıldızın, orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde ile birlikte görev alacağı, boş kalan pozisyonun ise büyük olasılıkla Franco Mastantuono’ya verileceği öne sürüldü.

Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdiArda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi

"ARDA YILDIZLAŞIYOR"

Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in oyun tarzını Luka Modric ve Mesut Özil’e benzetirken, genç oyuncunun fiziksel olarak daha güçlü ve hızlı görünmesi onu kadronun vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Bu sezon LaLiga’da 6 maçta forma giyen Arda, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla hem teknik heyetin hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER

Real Madrid, Atletico Madrid karşısına sakatlıkları süren Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger’den yoksun çıkacak. Takım, ezeli rakibi karşısında galip gelerek puan farkını 12’ye çıkarmayı ve sansasyonel başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Spor
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi