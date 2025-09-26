Arda Güler kararı belli oldu

LaLiga’da fırtına gibi bir başlangıç yapan Real Madrid, 7. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun orta sahadaki jokeri haline geldi.

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre Alonso, sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve derbide yedek kalacağını bildirdi.

ALONSO ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Haberde, Alonso’nun henüz tam hazır olmayan Bellingham’ı yüksek tempolu derbide riske etmek istemediği ve Arda Güler’in form grafiği nedeniyle ilk 11’deki yerini koruyacağı vurgulandı. Genç yıldızın, orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde ile birlikte görev alacağı, boş kalan pozisyonun ise büyük olasılıkla Franco Mastantuono’ya verileceği öne sürüldü.

Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi

"ARDA YILDIZLAŞIYOR"

Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in oyun tarzını Luka Modric ve Mesut Özil’e benzetirken, genç oyuncunun fiziksel olarak daha güçlü ve hızlı görünmesi onu kadronun vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Bu sezon LaLiga’da 6 maçta forma giyen Arda, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla hem teknik heyetin hem de futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER

Real Madrid, Atletico Madrid karşısına sakatlıkları süren Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger’den yoksun çıkacak. Takım, ezeli rakibi karşısında galip gelerek puan farkını 12’ye çıkarmayı ve sansasyonel başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.