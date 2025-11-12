Arda Güler itiraf etti

Arda Güler itiraf etti
Yayınlanma:
A Milli Takım ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu Dünya Kupası mesajı verirken bir itirafta bulundu.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.
Ay - Yıldızlılar, bu iki maçtan 1 puan almaları halinde play-off hakkı kazanacak.

Milli takımın maç biletleri ücretsiz olduMilli takımın maç biletleri ücretsiz oldu

Milli takımın yıldızlarından arda Güler zorlu maçlar öncesinde çarpıcı bir itirafta bulundu.
Real Madrid'in de yıldızlarından Arda, Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeylerini ortaya koyacaklarını açıkladı.

ardaguler.webp
Arda Güler: Saha dışında çekingen biriyim

İşte Arda Güler'in sözleri:

En son Dünya Kupası’na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

İLGİNÇ İTİRAF

Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim.
Ama sahaya çıktığımda yaşın bir önemi yok, hepimiz orada aynıyız.

25 MAÇTA 6 GOL

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 25 maçta 6 gol kaydetti.
Real Madrid’deki yükselişiyle birlikte milli takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günün karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda başlayacak mücadele TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – E Grubu Puan Durumu

Sıra / Takım / Puan

1 / İspanya / 12

2 / Türkiye / 9

3 / Gürcistan / 3

4 / Bulgaristan / 0

Türkiye, Bulgaristan karşısında 1 puan alması halinde play-off hakkı kazanacak.
Bu maç, A Milli Takım için Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Spor
TFF U19 kararını açıkladı: Milli maçlar Youtube kanalında
TFF U19 kararını açıkladı: Milli maçlar Youtube kanalında
Galatasaray'a bunu kim yaptı: Özür dilenmeli!
Galatasaray'a bunu kim yaptı: Özür dilenmeli!
Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak
Reis Almanya'ya gidecek mi? 200 bin Euro'ya serbest kalacak