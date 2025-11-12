Arda Güler itiraf etti

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Ay - Yıldızlılar, bu iki maçtan 1 puan almaları halinde play-off hakkı kazanacak.

Milli takımın maç biletleri ücretsiz oldu

Milli takımın yıldızlarından arda Güler zorlu maçlar öncesinde çarpıcı bir itirafta bulundu.

Real Madrid'in de yıldızlarından Arda, Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeylerini ortaya koyacaklarını açıkladı.

İşte Arda Güler'in sözleri:

En son Dünya Kupası’na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

İLGİNÇ İTİRAF

Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim.

Ama sahaya çıktığımda yaşın bir önemi yok, hepimiz orada aynıyız.