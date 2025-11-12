Arda Güler itiraf etti
A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.
Ay - Yıldızlılar, bu iki maçtan 1 puan almaları halinde play-off hakkı kazanacak.
Milli takımın maç biletleri ücretsiz oldu
Milli takımın yıldızlarından arda Güler zorlu maçlar öncesinde çarpıcı bir itirafta bulundu.
Real Madrid'in de yıldızlarından Arda, Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeylerini ortaya koyacaklarını açıkladı.
İşte Arda Güler'in sözleri:
En son Dünya Kupası’na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.
İLGİNÇ İTİRAF
Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim.
Ama sahaya çıktığımda yaşın bir önemi yok, hepimiz orada aynıyız.
25 MAÇTA 6 GOL
Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 25 maçta 6 gol kaydetti.
Real Madrid’deki yükselişiyle birlikte milli takımın en önemli kozlarından biri haline geldi.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günün karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda başlayacak mücadele TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – E Grubu Puan Durumu
Sıra / Takım / Puan
1 / İspanya / 12
2 / Türkiye / 9
3 / Gürcistan / 3
4 / Bulgaristan / 0
Türkiye, Bulgaristan karşısında 1 puan alması halinde play-off hakkı kazanacak.
Bu maç, A Milli Takım için Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olacak.