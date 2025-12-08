Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı
İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo'ya 2-0 yenildi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 38. dakikasında bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu auta yolladı.
Dokunsan ağlayacak duruma gelen Arda Güler, neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşlarının teselli ettiği Arda Güler, 75. dakikada oyundan alındı.
REAL MADRİD MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI
Celta Vigo'nun gollerini gollerini 54 ve 90+3. dakikada Williot Swedberg attı.
64. dakikada Fran Garcia ve 90+3. dakikada Alvaro Carreras kırmızı kart görünce Real Madrid, maçı 9 kişi tamamladı.
Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo'ya 2006'dan sonra ilk kez yenildi.
İspanya La Liga'da 16. hafta maçları sonunda Barcelona 40 puanla lider durumda bulunuyor. Real Madrid ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 19 puanla 10. sırada.