Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı

Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı
Yayınlanma:
İspanya La Liga'da Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo karşısında ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı.

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo'ya 2-0 yenildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 38. dakikasında bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu auta yolladı.

Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştıArda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı

Dokunsan ağlayacak duruma gelen Arda Güler, neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşlarının teselli ettiği Arda Güler, 75. dakikada oyundan alındı.

REAL MADRİD MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Celta Vigo'nun gollerini gollerini 54 ve 90+3. dakikada Williot Swedberg attı.

64. dakikada Fran Garcia ve 90+3. dakikada Alvaro Carreras kırmızı kart görünce Real Madrid, maçı 9 kişi tamamladı.

Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo'ya 2006'dan sonra ilk kez yenildi.

İspanya La Liga'da 16. hafta maçları sonunda Barcelona 40 puanla lider durumda bulunuyor. Real Madrid ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 19 puanla 10. sırada.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Spor
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı