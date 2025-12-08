Samsunspor'da korkutan gelişme! Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'da yıldız futblcu Anthony Musaba büyük tehlike atlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Anthony Musaba'nın kullandığı araç seyir halinde alev aldı.

Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından başlayan kıvılcımla bir anda alevler içinde kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANTHONY MUSABA KİMDİR?

Anthony Musaba, Hollanda doğumlu genç bir kanat oyuncusu. 6 Aralık 2000’de Beuningen’de dünyaya gelen futbolcu, 2025 yazında Samsunspor’a transfer olmuştur ve şu anda Süper Lig’de forma giyiyor.

Tam adı: Anthony Tite Emmanuel Musaba

Doğum tarihi: 6 Aralık 2000 (24 yaşında)

Doğum yeri: Beuningen, Hollanda

Boyu: 1,82 m

Mevkii: Kanat (sağ ve sol kanatta oynayabiliyor)

Kökeni: Demokratik Kongo asıllı, kardeşi Richie Musaba da profesyonel futbolcu

Kulüp Kariyeri:

Altyapı: VV Ewijk, NEC, Vitesse

Profesyonel kariyer:

NEC (2019-2020) – 28 maç, 7 gol

Monaco (2020-2023) – kadroda yer aldı, farklı kulüplere kiralandı

Cercle Brugge (kiralık, 2020-2021) – 29 maç, 6 gol

Heerenveen (kiralık, 2021-2022) – 31 maç, 1 gol

Metz (kiralık, 2022) – 7 maç

NEC (kiralık, 2023) – 16 maç, 1 gol

Sheffield Wednesday (2023-2025) – 72 maç, 10 gol

Samsunspor (2025- ) – 8 maçta 2 gol

Milli Takım:

Hollanda U21 formasıyla 3 kez sahaya çıktı.

Oyun tarzı: Musaba, hızı, bire birdeki etkili oyunu ve kanatlardaki dinamizmi ile tanınıyor. Hem sağ hem sol kanatta görev alabilmesi, takımlarına esneklik kazandırıyor.