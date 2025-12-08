Samsunspor'u korkutan gelişme
Samsunspor'da korkutan gelişme! Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor'da yıldız futblcu Anthony Musaba büyük tehlike atlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Anthony Musaba'nın kullandığı araç seyir halinde alev aldı.
Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından başlayan kıvılcımla bir anda alevler içinde kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
ANTHONY MUSABA KİMDİR?
Anthony Musaba, Hollanda doğumlu genç bir kanat oyuncusu. 6 Aralık 2000’de Beuningen’de dünyaya gelen futbolcu, 2025 yazında Samsunspor’a transfer olmuştur ve şu anda Süper Lig’de forma giyiyor.
Tam adı: Anthony Tite Emmanuel Musaba
Doğum tarihi: 6 Aralık 2000 (24 yaşında)
Doğum yeri: Beuningen, Hollanda
Boyu: 1,82 m
Mevkii: Kanat (sağ ve sol kanatta oynayabiliyor)
Kökeni: Demokratik Kongo asıllı, kardeşi Richie Musaba da profesyonel futbolcu
Kulüp Kariyeri:
Altyapı: VV Ewijk, NEC, Vitesse
Profesyonel kariyer:
NEC (2019-2020) – 28 maç, 7 gol
Monaco (2020-2023) – kadroda yer aldı, farklı kulüplere kiralandı
Cercle Brugge (kiralık, 2020-2021) – 29 maç, 6 gol
Heerenveen (kiralık, 2021-2022) – 31 maç, 1 gol
Metz (kiralık, 2022) – 7 maç
NEC (kiralık, 2023) – 16 maç, 1 gol
Sheffield Wednesday (2023-2025) – 72 maç, 10 gol
Samsunspor (2025- ) – 8 maçta 2 gol
Milli Takım:
Hollanda U21 formasıyla 3 kez sahaya çıktı.
Oyun tarzı: Musaba, hızı, bire birdeki etkili oyunu ve kanatlardaki dinamizmi ile tanınıyor. Hem sağ hem sol kanatta görev alabilmesi, takımlarına esneklik kazandırıyor.
