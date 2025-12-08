Kerem Aktürkoğlu kararı belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe’nin flaş transferi Kerem Aktürkoğlu’nun düşen formunu yükseltmek için teknik direktör Domenico Tedesco özel bir sistem üzerinde çalışıyor. Kerem ile özel bir görüşme yapacak başarılı teknik adamın kararı da belli oldu.

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir karşısında aldığı beraberliklerle 3. sıraya geriledi.

Sarı Lacivertlilerde gündem, son haftalarda performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu oldu. Transferi yılan hikayesine dönen ve sezon başında Benfica’dan kadroya dahil edilen yıldız futbolcu, eleştirilerin odağına yerleşirken teknik direktör Domenico Tedesco’nun yeni bir formül arayışına girdiği ortaya çıktı.

2024/11/08/hbfb.jpg

GÖRÜŞME ODASINA

Fenerbahçe teknik heyeti, kanatlardan alınacak katkıyı artırmak için yoğun mesai harcıyor. Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra Dorgeles Nene ile de özel bir toplantı yapacak.

VİDEO ANALİZİ VE ÖZEL GÖREV

İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcuya beklentilerini detaylı şekilde aktaracak ve son maçlardaki hataları video analizlerle gösterecek. Haberde, Kerem’in çizgiye yakın oynayan rolünden çıkarılarak iç forvet pozisyonuna kaydırılacağı, böylece ceza sahasına daha sık girmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Tedesco'dan Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklamaTedesco'dan Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama

4 GOL 3 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ancak son haftalardaki düşüş, taraftarların ve yorumcuların dikkatini çekti.

2024/05/28/kerem-akturkoglu.jpg
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki günlerinden uzak

Tedesco’nun yeni sistemi hayata geçirmesi halinde Kerem’in hücumda daha etkili bir rol üstlenmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda yıldız futbolcusundan alacağı katkı kritik önem taşıyor.

