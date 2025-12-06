Tedesco'dan Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama

Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray – Samsunspor maçı için gelen soruya yanıt verdi.

“1 SANİYEMİ BİLE HARCAYAMAM”

Galatasaray maçındaki pozisyonla ilgilenmediğini söyleyen Tedesco, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk” ifadelerini kullandı.

“YEDİĞİMİZ GOL HAYAL KIRIKLIĞI”

Beraberlik için ise Tedesco, “Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik” dedi.

“DEĞİŞİKLİKLER POZİTİF ETKİ YARATTI”

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim" sözlerini sarf etti.