Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe-Ferencvaros maçından hemen sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı
Sarı lacivertli takımda Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda defansta 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir yer aldı.
"MAŞALLAH KARDEŞİM"
Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de oynayan Yiğit Efe, 76 dakika oynarken, sahadan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.
Real Madrid'te oynayan eski Fenerbahçeli Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in oynamasına kayıtsız kalmadı.
Bir paylaşım yapan Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine."
