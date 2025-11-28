Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı

Arda Güler Fenerbahçe maçından sonra dayanamadı: Hemen paylaştı
Yayınlanma:
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe-Ferencvaros maçından hemen sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladıFenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı

Sarı lacivertli takımda Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda defansta 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir yer aldı.

"MAŞALLAH KARDEŞİM"

Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de oynayan Yiğit Efe, 76 dakika oynarken, sahadan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.

2024/11/08/hbfb.jpgReal Madrid'te oynayan eski Fenerbahçeli Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in oynamasına kayıtsız kalmadı.

Bir paylaşım yapan Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:

whatsapp-image-2025-11-28-at-09-00-37.jpeg

"Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

