Ankaragücü'nde düğüm çözüldü
MKE Ankaragücü'nde Başkanvekili Abdulkadir Tecimer’i istifa noktasına getiren kriz çözüldü. Ankaragücü’nde genel müdürlük görevine yeniden Cezmi Kaya getirildi.
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü’nde bir süredir yönetim içinde yaşanan tartışmalar çözüme kavuştu. Başkanvekili Abdulkadir Tecimer’i istifa noktasına getiren sorun, yönetim kurulunun aldığı kararla sona erdi.
CEZMİ KAYA GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ
Ankaragücü Yönetim Kurulu, Gazi Ercüment Tekin döneminde görevinden ayrılan Cezmi Kaya’yı yeniden genel müdür olarak atadı. Kaya, kulübün tüm idari işlerinden sorumlu olacak.
Cezmi Kaya, 2013 yılında dönemin başkanı Mehmet Yiğiner tarafından göreve başlatılmış ve uzun süre kulüp müdürü olarak çalışmıştı. Tekin yönetimi döneminde görevinden ayrılan Kaya’nın yerine Ceyhun El atanmıştı.
DENGELER YENİDEN SAĞLANDI
Yeni atamayla birlikte kulüp içindeki tartışmaların sona erdiği ve yönetimde yeniden denge sağlandığı ifade ediliyor.