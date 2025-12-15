Ankaragücü için 10 milyon arıyor

Ankaragücü Başkanı Muhammet Yaman, Kepezspor galibiyetinin ardından futbolcuların mücadelesini övdü ve play-off hedefi için mesaj verdi. Yaman ayrıca Ankara halkına seslenerek "8-10 milyon liralık" kaynak çağrısında bulundu.

TFF 2. Lig’de Kepezspor karşısında alınan kritik galibiyet, Ankaragücü cephesinde büyük moral yarattı. Başkan Muhammet Yaman, maç sonrası yaptığı açıklamada futbolcuların sahadaki hırsına dikkat çekerek play-off yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yaman, “Kepez karşısında sadece üç puan kazanmadık. Futbolcularımızın maç sonuna kadar gösterdiği hırs ve mücadele, play-off umutlarımızı ciddi anlamda artırdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ PLAY-OFF'A DİKTİ

Muğla ve Ankaraspor maçlarında yaşanan puan kayıplarını şanssızlık olarak değerlendiren Muhammet Yaman, “O maçlardan puan çıkarabilseydik bugün çok daha farklı bir konumda olurduk. Ancak Kepez galibiyetiyle yeniden ivme yakaladık” dedi.

YAMAN 10 MİLYON ARIYOR

Kulübün mali yapısına da değinen başkan Yaman, futbolcuların ve kulüp personelinin maaş ile prim ödemelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. “Kulübün toparlanabilmesi için 8-10 milyon liralık bir kaynak yeterli. Bu rakam Ankara gibi büyük bir şehir için ulaşılmaz değil. Şimdi destek zamanı. Destek Ankaralılardan, başarı bizden” sözleriyle çağrıda bulundu.

Muhammet Yaman'dan İnegölspor mesajı

Ankaragücü’nün geçmiş başarılarını hatırlatan Muhammet Yaman, “Mehmet Yiğiner tüzük gereği onursal başkan seçilemedi ancak Ankaragücülüler için gönlümüzün onursal başkanıdır. Her zaman yanımızda” dedi.

İNEGÖLSPOR MESAJI

Salı günü oynanacak İnegölspor maçına da değinen Yaman, “Zor bir deplasman olacak ancak Kepez maçındaki futbol bize umut verdi. Puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

