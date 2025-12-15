Ankaragücü maçının yayınlanacağı kanal belli oldu: Şifresiz

TFF 2. Lig’de heyecan sürüyor. Ankaragücü, 16 Aralık Salı günü deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği maçın yayın bilgileri netleşti.

YAYINCI KURULUŞ BELLİ OLDU

İnegöl İlçe Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak mücadele, Sıfır TV ve Sıfır TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Sıfır TV, Türksat 91. kanal ve D-Smart 81. kanaldan da izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ 10. SIRADA

TFF 2. Lig Beyaz gruptaki karşılaşma öncesinde Ankaragücü, 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi İnegölspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Bu kritik mücadele, iki takımın da ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.

İŞTE PUAN DURUMU:

Başkent temsilcisi Ankaragücü maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.