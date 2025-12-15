Ankaragücü maçının yayınlanacağı kanal belli oldu: Şifresiz

Ankaragücü maçının yayınlanacağı kanal belli oldu: Şifresiz
Yayınlanma:
Ankaragücü - İnegölspor maçının yayıncısı belli oldu. Ankaragücü’nün 16 Aralık Salı günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın kanalı açıklandı.

TFF 2. Lig’de heyecan sürüyor. Ankaragücü, 16 Aralık Salı günü deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği maçın yayın bilgileri netleşti.

YAYINCI KURULUŞ BELLİ OLDU

İnegöl İlçe Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak mücadele, Sıfır TV ve Sıfır TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Sıfır TV, Türksat 91. kanal ve D-Smart 81. kanaldan da izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ 10. SIRADA

TFF 2. Lig Beyaz gruptaki karşılaşma öncesinde Ankaragücü, 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi İnegölspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.
Bu kritik mücadele, iki takımın da ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.

İŞTE PUAN DURUMU:

puan.png

Başkent temsilcisi Ankaragücü maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Spor
Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak
Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak
"Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın!"
"Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın!"
Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi
Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi