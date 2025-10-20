Anadolu Efes Karşıyaka'ya şans tanımadı
Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes deplasmanada Karşıyaka ile kozlarını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçta Anadolu Efes rakibini 101-87’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
SHANE LARKIN’DEN 21 SAYI
Anadolu Efes’te Larkin 21 sayı üretirken, Karşıyaka’da Alston 22, Young 20 sayı attı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Gordic ise 5 sayıyla oynadı.
DETAYLAR
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
KARŞIYAKA: Moore 12, Samet Geyik 10, Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep
ANADOLU EFES: Larkin 21, Weiler-Babb, Smits 13, Dessert 9, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 8, Lloyd 12, Dozzier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf
1’İNCİ PERİYOT: 34-25
İLK YARI: 50-47
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-71
Kaynak:Haber Merkezi / DHA