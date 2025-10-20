Anadolu Efes Karşıyaka'ya şans tanımadı

Anadolu Efes Karşıyaka'ya şans tanımadı
Yayınlanma:
Karşıyaka'ya konuk olan Anadolu Efes, parkeden 101-87’lik skorla galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes deplasmanada Karşıyaka ile kozlarını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçta Anadolu Efes rakibini 101-87’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SHANE LARKIN’DEN 21 SAYI

Anadolu Efes’te Larkin 21 sayı üretirken, Karşıyaka’da Alston 22, Young 20 sayı attı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Gordic ise 5 sayıyla oynadı.

dcxcz.jpg

DETAYLAR

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

KARŞIYAKA: Moore 12, Samet Geyik 10, Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep

ANADOLU EFES: Larkin 21, Weiler-Babb, Smits 13, Dessert 9, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 8, Lloyd 12, Dozzier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf

1’İNCİ PERİYOT: 34-25

İLK YARI: 50-47

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-71

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

