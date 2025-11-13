Anadolu Efes Bayern Münih'e hazır

Corendon Turizm Grubu ev sahipliğinde ilk kez Antalya’da gerçekleşecek Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yarın saat 20.00’da Antalya Spor Salonu’nda oynanacak. Antalya tarihinde ilk kez oynanacak EuroLeague maçı öncesi satışa sunulan biletler 20 saat gibi bir süre içerisinde tükendi. Maç öncesi ve içerisinde eğlenceli şovlarla mücadelenin coşkusu arttırılacak. Anadolu Efes'in sevimli maskotu Çaylak da taraftarlarla birlikte karşılaşmanın heyecanını katlayacak.

Maç öncesinde şehre gelen Anadolu Efes takımı ise son hazırlıklarını 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürerken oyuncuların motive olduğu görüldü. Antrenman sonrasında oyuncular serbest atış çalışması gerçekleştirdi.

ERKAN YILMAZ: GÜZEL BİR ORGANİZASYON İÇİN BURADAYIZ

Antrenman sonrasında Anadolu Efes’in forveti Erkan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, “Doğduğum, büyüdüğüm şehre bu sebeple geri dönmek benim için güzel. Antalya'da şehrin tarihinde ilk EuroLeague maçı. Bizim burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri Corendon, yıllardır her başarıda bizimle beraberler. Onların aracılığıyla, onların sayesinde buraya geldik. Antalya'da bu tarihe tanıklık etmemiz güzel oldu. Güzel bir organizasyon için buradayız” dedi.

‘GÜZEL BİR ATMOSFERLE GÜZEL BİR GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ’

Bayern Münih maçıyla ilgili ise 27 yaşındaki oyuncu, “Zorlu maç ve kazanmak istiyoruz. Her gün daha iyiye gitmek istiyoruz. İstediğimiz şekilde başlayamadık ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Onun haricinde Bayern Münih tehlikeli bir takım. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Bugünde hazırlıklarımızı yaptık ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Antalya halkına da buradan teşekkür etmek isteriz. Maç bileti çıktıktan hemen bir gün sonrasına biletlerin hepsi tükendi. Umarım yarın burada güzel bir atmosferle galibiyetle İstanbul'a geri döneriz” diye konuştu.