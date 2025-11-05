Amsterdam'da Galatasaray alarmı: Polis harekete geçti

Galatasaray'ın Amsterdam'da oynayacağı Ajax maçı öncesi Hollanda polisi olağanüstü önlemler aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Amsterdam'da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi Hollanda polisi Amsterdam'da olağanüstü önlemler aldı. Adeta alarm verilirken, bazı bölgelerin yüksek riskli ilan edilmesi dikkat çekti.

Hollanda Emniyet Güçleri ve Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

Galatasaray Ajax karşısında: İşte ilk 11Galatasaray Ajax karşısında: İşte ilk 11

YÜZÜ KAPATAN ÖRTÜLER YASAKLANDI

Yapılan duyuruda yüzü kapatan örtüler, kapalı giysiler giymek yasaklandı. Havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin taşınması ve yakılması da yasaklar arasına alındı.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan uygulama maçın bitmesi ve taraftarların dağılmasına kadar sürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

