Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat, LaLiga'da kısa sürede adından söz ettirmeyi başarınca İspanyol taraftarlar devreye girdi.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Amrabat, İspanya'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünü fethetti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betis taraftarları Amrabat'ın bonservisinin alınması için kulüp yönetimine çağrıda bulundu. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle taraftarlar, bu ücreti karşılayabilmek adına bir bağış kampanyası başlattı.

“Amrabat’ın takıma kattığı enerji ve mücadele ruhu, kısa sürede taraftarın takdirini kazandı” ifadelerine yer verilen haberlerde, oyuncunun transferinin kalıcı hale gelmesi için yoğun bir kamuoyu oluştuğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'de istenilen seviyeye ulaşamayan Amrabat’ın İspanya’daki çıkışı dikkat çekti. Türkiye'deki düşük performansının ardından Real Betis'te gösterdiği yükseliş Amrabat'ın İspanya'da kalacağı şeklinde yorumlandı.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla şu ana kadar 3 resmi maçta görev aldı. Toplamda 197 dakika sahada kalan deneyimli orta saha, henüz gol ya da asist katkısı veremese de oyun içindeki etkisiyle en çok beğenilen isimlerden biri olmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

