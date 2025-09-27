Fenerbahçe şampiyon oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana İtalya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Sardegna Volleyball Challenge'de 2'de 2 yaparak şampiyon oldu.

Sarı lacivertli takım ilk maçında Yunan ekibi Panionios takımını 3-0 yenerek finale çıkmıştı.

Finalde İtalyan takımı UYBA ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Medicana, yine 3-0 kazanarak kupayı kaldırdı.

Maçın setleri 25-23, 25-18 ve 26-24 sona erdi.

ARİNA FEDEROVTSEVA MVP OLDU

Turnuvanın MPV'si Arina Federovtseva seçildi.

Özel ödül Eda Erdem'in olurken, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Alessia Orro da en iyi pasör olarak gösterildi.

Alessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklamasıAlessia Orro şaşkına döndü: Eda Erdem açıklaması

En iyi pasör çaprazı Melissa Vargas, en iyi smaçör Hande Baladın, en iyi orta oyuncu da turnuvada 4. olan VakıfBank'tan Zehra Güneş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

