Amigo Hacı kurtarılamadı

Gaziantep’in tribünlerdeki sesi, spor karşılaşmalarının neşesi ve halkın gönlünde taht kurmuş ismi Amigo Hacı, hayatını kaybetti. Hacı bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Şehrin tanınan ve sevilen simalarından biri olan Hacı’nın vefatı, Gaziantep halkını ve spor camiasını derin bir hüzne boğdu.

Amigo Hacı Gaziantep'in sevilen isimlerindendi

Yıllarca Gaziantepspor başta olmak üzere şehrin çeşitli spor kulüplerinin maçlarında tribünleri coşturan Amigo Hacı, sadece bir amigo değil; aynı zamanda bir sembol, bir kültür taşıyıcısıydı. Enerjisi, samimiyeti ve içtenliğiyle binlerce taraftarın hafızasında unutulmaz anılar bıraktı.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Vefat haberinin ardından sosyal medyada binlerce kişi Amigo Hacı için taziye mesajları paylaştı. Gaziantep tribünlerinin “ruhunu” temsil eden bu özel insan için “Bir devrin sonu” yorumları yapıldı.

Gaziantep’te sporla ilgilenen herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu Amigo Hacı’nın vedası, şehirde derin bir sessizlik yarattı.