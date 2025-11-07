Amedspor'un maçını aile hekimi yönetecek

Yayınlanma:
Amedspor, 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile mücadele edecek. Mücadeleyi, asıl mesleği aile hekimliği olan hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

1. Lig'de Amedspor, yarın sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor-Hatayspor maçının hakemini açıkladı.

Mücadeleyi Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Enes Biroğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ahmet Resuloğlu olarak açıklandı.

yorgancilar.webp
Amedspor-Hatayspor maçının hakemi Raşit Yorgancılar

AİLE HEKİMİ MAÇTA DÜDÜK ÇALACAK

Amida Haber'de yer alan habere göre; TFF üst klasman hakemlerinden Raşit Yorgancılar’ın asıl mesleği aile hekimliği.

Raşit Yorgancılar, Konya’nın Sarayönü ilçesinde görev yapan tanınmış bir spor insanı olarak tanınmaktadır.

Spor dünyasındaki aktif rolüyle dikkat çeken Yorgancılar, hakemlik kariyerine üniversite yıllarında adım atmış ve 2007 yılında resmi olarak hakemlik yapmaya başladı.

Disiplini, oyun kurallarına hâkimiyeti ve sahadaki duruşuyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Yorgancılar, Konya İl Hakemliği ve ulusal düzeydeki görevlerin ardından üst klasman hakemliğine kadar yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar görev yapan Yorgancılar, hem TFF 1. Lig hem de Süper Lig karşılaşmalarında dördüncü hakem olarak önemli maçlarda görev aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

