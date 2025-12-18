Amedspor'dan Bodrum açıklaması! Kaloğlu: Diagne'yi seviyorum

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdürken, teknik direktör Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu. Bodrum FK'nın ligin iyi ve mücadele gücü yüksek takımlarından biri olduğunu belirten Kaloğlu, şunları söyledi:

"Bizden sonra iç sahada en fazla puan toplayan takımlardan biri. İç sahada yenilmeyen bir ekip. Biz bütün çalışmalarımızı galibiyet üzerine kuruyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. İyi ve zayıf yönlerini belirleyip buna göre şablonlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve yükselişimiz devam eder. Hazırlıklarımıza pazartesi gününe kadar devam edeceğiz,Ortaya koyduğumuz oyunun gücü, takım birlikteliği ve ruhu ile taraftarımızın desteği sayesinde zirvede yer almak gerçekten mutluluk verici. Ancak ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Biz sürecin içindeyiz. Önemli olan sürecin sonunda ligi zirvede tamamlamak. Her maça talibiz ve her karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacağız."

"DIAGNE DE BENİ SEVİYOR"

Bir gazetecinin, Bandırmaspor ile oynanan maçın son dakikalarında Mbaye Diagne'nin oyundan alınmasına tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Kaloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mbaye Diagne'yi seviyorum, o da beni seviyor. Bu durumu karşılıklı olarak konuştuk ve konu bizim için kapandı. Aramızda hiçbir sorun yok. Tabii ki yaptığı hareket hoş değildi ancak bir daha hiçbir oyuncumuzdan böyle bir davranış beklemiyoruz. Biz oyuncu kaybetmek değil kazanmak istiyoruz. Mbaye Diagne de bizim için değerli bir oyuncu bu nedenle o konuyu kapattık. Takım içindeki hava çok iyi, antrenmanlardaki enerjimiz de üst seviyede. İnşallah böyle devam eder."