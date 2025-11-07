Amedspor’da dijital değişim: Yollar resmen ayrıldı

Amedspor’da başkanlık koltuğuna Nahit Eren’in oturmasının ardından kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başladı.

Bu değişimin ilk adımlarından biri, kulübün uzun süredir dijital iletişimini yürüten sosyal medya ekibinin görevden alınması oldu.

Ercan Demirci, Halil Reşitoğlu, Seyithan Aba ve Berat Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı ekip, yıllardır Amedspor’u milyonlarca taraftarla dijital mecralarda buluşturuyordu.

Ancak CEGA Medya’nın haberine göre, bu hafta oynanacak Hatayspor karşılaşması sonrası ekip kulüple tamamen yollarını ayıracak.

BASIN SÖZCÜSÜ DE DEĞİŞTİ

Yeni yönetim yapılanmasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise gazeteci Vecdi Erbay’ın basın sözcülüğü görevine getirilmesi oldu. Kulüp kaynakları, sosyal medya departmanına iki yeni ismin dahil edileceğini belirtti.

Görevden alınan isimlerden Ercan Demirci, geçtiğimiz sezon Şanlıurfa maçında yaşadığı fiziksel saldırı sonucu burnu kırılmış ve ameliyat olmuştu. Halil Reşitoğlu ise Erzurumspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza almış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Kulüp çevresinde bu kararın şok etkisi yarattığı ifade edilirken, taraftarlar sosyal medyada eski ekibe destek mesajları paylaşmaya başladı.