Amedspor seriyi sürdürdü

Yayınlanma:
Amedspor, 1. Lig'de sahasında Hatayspor'u yendi ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

1. Lig'in 13. haftasında Amedspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)

Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
