Amedspor oynamadan kazandı

Yayınlanma:
Bornova Hitapspor’un ligden çekilmesiyle Amedspor Kadın Futbol Takımı 3-0 hükmen galip sayıldı. Yeşil–Kırmızılılar puanını 17’ye yükselterek 5. sıraya yerleşti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Amedspor Kadın Futbol Takımı, ligden çekilen Bornova Hitapspor karşısında sahaya çıkmadan 3-0 hükmen galip ilan edildi.

BEŞİKTAŞ'I GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla puanını 17’ye çıkaran Diyarbakır ekibi, ligde dört büyük kulübün hemen arkasında yer alarak Beşiktaş ve Hakkarigücü gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı.

puan.png
Amedspor ligde 5. sırada yer alıyor

Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Diyarbakır ekibi zirve yarışında iddiasını sürdürüyor.

DİYARBAKIR'DA DEV MAÇ

Amedspor, ligin 10. haftasında 22 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nı ağırlayacak.
Dev maç, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında özel bir anlam taşıyor.
Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 33 bin kişilik statta düzenlenecek ilk kadın futbol maçı olacak.

medine.jpg
Amedsporlu futbolcular omzundan ameliyat olan Medine Bozali'yi hastanede ziyaret etti

Bu özel karşılaşma, kadın futbolunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.
Amedspor’un sahaya çıkacağı bu tarihi maç, hem spor hem de sosyal mesaj açısından dikkatleri Diyarbakır’a çevirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

